Türgi katastroofiline maavärin lükkas Levadia sõprusturniiri edasi

Tunamullune Eesti meister suundus Türki treeninglaagrisse kolmapäeval ning pidi seal osalema ka sõprusturniiril. Nüüd teatas klubi oma Facebooki lehel, et mängud on edasi lükatud.

«Pea vastu Türgi!,» alustati postitust. «Täna varahommikul alanud tugev maavärin on keeranud paljude Türgis elavate inimeste elu pea peale. Tunneme kaasa kõigile, kes on pidanud selle kohutava looduskatastroofi all kannatama!»

Antalyas viibiv Levadia kogukonnajuht Lauri Välja kinnitas Soccernet.ee-le, et nad tundsid värinat. Ta lisas, et mängijate ja klubi liikmetega on kõik korras ning meeskonna rutiin on tavapärane.