Endine Premier League'i mängija tõmmati Türgi maavärina järel rusude alt välja

Algselt teatas Portugali väljaanne A BOLA juba eile õhtul, et Atsu on päästetud, kuid toona osutus teade rutakaks. Nüüd on lõpuks ametlik kinnitus, et jalgpallur on tõesti tragöödiast elgua pääsenud.

Nimelt kinnitas tema leivaisa Hatayspori klubi kõneisik Mustafa Özat Radio Gol-ile, et sportlane on rusude alt välja toodud. Meeskonna spordidirektor Taner Savut on endiselt kadunud.

«Christian Atsu on vigastatult välja toodud. Meie spordidirektor, Taner Savut, on kahjuks endiselt rusude all. Hatay sai kõvasti kahjustada,» rääkis Özat.