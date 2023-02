Rootsi WRC-etapi üks ninamehi suri mõned päevad enne rallit

«Saime kurva uudise, et Rootsi ralli rajameister Roland «Mikro» Aström on surnud. «Mikro» oli väga hinnatud ja meeldiv kolleeg, kes tänu oma 50 aastale mootorispordis teadis pea igat metsarada Vasterbottenis. Kõik meie mõtted on tema sugulastega,» sõnas Rootsi ralli tegevjuht Anna Nordkvist WorldRally.se-le.