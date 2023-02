Latvala ütles, kellelt võib Rootsi rallil võitu oodata

Latvala sõnul võib tänavu oodata põnevat rallit, kus Toyota meestel on head võimalused. Ta avaldas lootust, et ehk õnnestub Evansil lõpetada pikalt kestnud võidupõud. Viimati astus Walesi rallimees poodiumi kõrgele astmele 2021. aastal Soomes.

«Eelmisel aastal suutis Kalle ralli võita, kuigi oli esimene auto rajal. Tema võimalused sõltuvad tingimustest. Kui on palju lund, siis läheb Kallel raskeks,» viitas Latvala mõistagi sellele, et Rovanperäl tuleb tänavu jälle teed puhastada.

«Kui seda silmas pidada, siis on Elfynil paremad võimalused. Ta naudib lumel sõitmist,» jõudis Latvala järelduseni.

Monte Carlo rallil teenisid pisteliselt MM-sarjas sõitev Sebastien Ogier (Toyota) ja tiitlikaitsja Rovanperä kaksikvõidu, mis annab Latvalale Rootsi ralli eel enesekindlust. «Ootame seda etappi alati põnevusega. See on üks võistlustest, kus sooviksin ise sõita. Nii minul kui ka meeskonnal on head mälestused, sest teenisime sealt 2017. aastal meie esimese võidu,» meenutas Latvala.