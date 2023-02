Selgus, kui suur osa Norra sportlastest on Venemaa spordiellu lubamise vastu

Norra sportlaste eest seisev ühendus NISO viis oma liikmete seas läbi uuringu, mille üks küsimus oli: «Milline on teie suhtumine Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemise kohta rahvusvahelistel võistlustel?»

Uuringus osales 110 NISO liiget, kellest 88 vastasid, et Venemaa ja Valgevene sportlased peaksid olema võistluskeelu all kuni edaspidise teatamiseni. 13,6 protsenti vastanutest ütlesid, et nad võiksid rahvusvahelistel võistlustel osaleda küll, 6,4 protsenti osalenutest ei osanud vastata.

«Uuringust saadud tagasiside kattub vestlustega, mida oleme pidanud sportlastega pärast sõja algust,» lausus NISO juht Erlend Hanstveit NRK-le.

Nagu öeldud, on NISO Norra sportlaste eest seisev ühendus, kellel on 1500 liiget erinevatelt aladelt. Samas tuleb tõdeda, et lõviosa liikmetest uuringust osa ei võtnud. Sestap on agressorriigi sportlaste osalemise vastu kümme protsenti organisatsiooni kõikidest liikmetest.