Hausenberg püstitas tõkkesprindis tugeva isikliku rekordi, kuid kaugushüpet klappima ei saanud

«Päris korralik rekord. Tundsin viimasel nädalal, et olen päris terav. Sisimas uskusin, et selline aeg võib tulla, aga kui ametlikult tablool sellist tulemust näed, siis on emotsioon hea,» lausus Hausenberg, kelle varasem tippmark oli 7,96.

«Hooaja tippmark, ikka olen rahul. Kiirus ja võimsus on nii suureks läinud, et raske on tehniliselt kokku võtta. Kui see Eesti meistrivõistlustel kokku saada, tuleb üks hea hüpe. Väikesed üleastutud katsed olid pikad, aga ma ei tea, mida ma tehniliselt tegin. Kõik on tegelikult väga hästi. Küll tuleb. Ma olen väga rahul,» kommenteeris Hausenberg kaugushüppevõistlust.