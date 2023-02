Inglismaa klubid nõuavad Manchester City süüdimõistva otsuse korral klubi väljaviskamist Premier League’ist

Premier League väljastas eile pressiteate, milles teatas, et Manchester Cityt süüdistatakse 101 finantsreegli rikkumises, mis pandi süüdistuste kohaselt toime üheksa aasta jooksul ehk hooaegadel 2009/10 kuni 2017/18.

Kui Manchester City jääb süüdi, oleks kõige karmim karistus klubi väljaviskamine kõrgliigast. Seejuures ei oleks Football League'il (EFL), mille alla kuuluvad Championship, League One ja League Two, kohustust klubi enda võistlussarja võtta.

Sky Sports kirjutab, et Premier League’i klubid tunnevad, et Citylt tagantjärele tiitlite võtmine oleks mõttetu karistus, millel poleks suurt efekti.

Kõige jõulisemalt on sellist seisukohta avaldanud n-ö suure kuuiku liikmed Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea ja Tottenham.

Manchester City teatas omapoolses vastuses, et on süüdistustest «üllatunud» ja klubi kasuks räägivad «ümberlükkamatud tõendid». «Klubi tervitab eraldiseisva komisjoni poolt tõendite üle vaatamist, et erapooletult hinnata hulka ümberlükkamatuid tõendeid. Loodame sellele asjale lõpuks punkti panna,» seisis City teates.