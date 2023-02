Kuidas mõjutab F1-sarjaga liituva Fordi otsus WRC-projekti?

Ford ja M-Sport on WRC-sarjas olnud kauaaegsed partnerid ning seda koostööd pikendati mullu, kui ralliradadel hakkasid kihutama uute regulatsioonide järgi ehitatud hübriidautod.

Kui tekkisid esimesed sahinad, et Ford soovib jälle mootoritarnijana F1-sarja siseneda, tundsid paljud muret autotootja WRC-projekti osas. Seda asjatult, sest Ford Performance Motorsportsi direktori Mark Rushbrooki sõnul ei mõjuta värske uudis kuidagi Fordi osalust WRC-sarjas. «F1-sarjaga taasliitumine oli eraldiseisev otsus,» ütles Rushbrook, lisades, et sama jutt kehtib ka teiste võidusõidusarjadega, kus Ford osaleb.

Järgmise paari kuu jooksul peaks selguma, millised reeglid hakkavad WRC-sarjas Rally1-autodele kehtima alates 2025. aastast. Autosport kirjutab, et eelduste kohaselt on uued regulatsioonid praeguste edasiarendus, kuid laialdasema hübriidseadme kasutusega. Nii püsib lootus, et WRC-sarja jäävad alles praegused kaubamärgid, aga liituvad ka uued.