EOK auditi taustal: Eesti spordi suuremaid probleeme on administratiivne suutlikkus

Kultuuriministeeriumist kinnitati Postimehele, et EOK on veebruari esimeseks nädalaks mitmed puudused kõrvaldanud. Näiteks on EOK vastu võtnud riigihangete korra, samuti on uuendatud töökorralduse reegleid, mida on täiendatud infoga, kes kinnitab peasekretäri või tema volitatud isikute kulude aruanded.