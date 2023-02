Solberg kaitses Vene WRC-mehi: sõda pole nende süü, las nad sõidavad

Sel nädalavahetusel peetaval Rootsi MM-rallil on WRC2 klassis kihutav venelane jällegi stardis. Seda sellepärast, et Rootsi autospordiliidu peasekretäri sõnul ei saa kohalik alaliit keelata FIA võistlustel Venemaa sportlaste osalemist.

Grjazini tiimikaaslaseks Toksportis on Rootsi lipu all võistlev Solberg, kes astus nüüd venelaste kaitseks välja. «Tegelikult pole nad midagi valesti teinud, kui keegi teine otsustas sõda alustada. See pole nende süü, lubage neil sõita. Me lihtsalt sõidame ralliautodega ja lõbutseme. See on kõige tähtsam,» lausus Solberg.