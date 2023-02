15-aastane Eesti tüdruk murdis end lumelauakrossis järgmisele tasemele

Väljakutsest hoolimata on Mai Briti areng olnud väga kiire ja esimeste võistluste viimased kohad on asendumas tasapisi kohtadega 16 piirimail. Tema tugevuseks on kõrge rutiinitaluvus ja tahe korralikult tööd teha eesmärgiga jõuda maailma tippu. Oma noorest east hoolimata on tal väga hästi arenenud analüüsivõime ja on võimeline kiirelt õppima ning oludega kohaneda,» kommenteeris treener Magnar Freimuth