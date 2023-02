Laskesuusa MMil toimus kriisikoosolek: tingimused sarnanesid lastevõistlusele

Laskesuusatamise suurvõistlused on tihtipeale talispordi üheks tipphetkeks ning korraldajad panustavad meeletult palju, et sportlastele tekitada parimad olud, mis antud hetkel võimalikud. See tähendab, et suusarajad on ideaalselt ettevalmistatud ning lasketiirus saavad võistlejad probleemideta kohanemisega tegeleda.