Soome ajakirjanik: autoralli MM-sari on täielik naljanumber

«Põhjus on hoopis autoralli MM-sarjas endas. See on täielik nali. Kalle Rovanperä on suur talent, kes suudab näidata suurepärast autovalitsemist keerukates oludes. Ta on stabiilne ja kiire nii Monte Carlo mägiteedel, Rootsi lumel, Soome kruusal kui ka Keenia savannides. Kahjuks pole tal üldse konkurente,» lausus Kuisma.