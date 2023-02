Vigastatud sporditähte noaga rünnanud vargad mõisteti pikaks ajaks vangi

Lõpuks said vargad kätte kaks Richard Mille’i kella väärtusega 700 000 naela (umbes 800 000 eurot) ja lisaks veel tühi seif, kolm telefoni ja Louis Vittoni kohver, kirjutab The Sun.

Cavendishi abikaasa Peta Todd tõdes, et paar on otsustanud ka enda kodu maha müüa, kuna neil on tekkinud pidev hirm järgmise rünnaku pärast. «Ükski perekond ei peaks elama midagi sellist läbi ning olen õnnelik, et sellised inimesed saadeti pikaks ajaks vanglasse,» lausus Todd pärast kohtuotsust, vahendab BBC.