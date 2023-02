Cristiano Ronaldo tiimikaaslane: tema kohaolu teeb meie mängud raskemaks

Ronaldo elu Saudi Araabias ei ole alanud kõige lillelisemalt ning portugallane on jätnud juba kasutamata mitu head võimalust. Gustavo usub, et peagi kõik muutub.

«Cristiano Ronaldo on loodud väljakutseteks ning teda saadab alati edu. Ta on esimese värava ära löönud, nii et surve on maas,» rääkis poolkaitsja.