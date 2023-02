Türgi maavärinas hukkus seitse maadlejat, paljud on veel kadunud

Külalistiimid Prantsusmaalt, Kosovost ja Usbekistanist on piirkonnast minema viidud turvalisse kohta, kuid kahjuks ei pääsenud nii hästi Türgi maadlejad. Vähemalt seitse neist surid ning paljud on veel rusude alt leidmata.

«Muserdav on kuulda, kuidas maavärin võttis nii paljude elud ja me oleme väga kurvad, et seitse julget maadlejat on ohvrite hulgas. Ma palvetan nende perede eest ja maadlusperekond saadab oma jõu ja toe Türgi ja Süüria inimestele sel keerulisel ajal,» sõnas UWW president Nenand Lalovic.