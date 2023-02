Norralaste kriitika tõttu kutsuti MMi korraldajad vaibale

Norralased hakkasid juba kuu aja eest muretsema, kas Oberhofis üldse saab laskesuusatamise MMi korraldada. Tol korral oli mure põhjendatud, sest piirkonda on tänavu kimbutanud soojalaine ja vihmasajud, mille tõttu oli veel kuu aega tagasi Oberhofis maa must. Tegelikult pole merepinnast 800 meetri kõrgusel asuv piirkond juba mõnda aega sama lumekindel nagu vanasti. Põhjuseks kliimamuutusega kaasnevad mõjud.

Rahvusvaheline laskesuusaliit (IBU) rahustas nii Norra meediat kui ka tegelikult kõiki laskesuusasõpru, kinnitades, et Oberhofi on ladustatud 40 000 kuupmeetrit möödunud talve lund. Lisaks rõhuti, et IBU jälgib ilmaprognoose kolm nädalat ette ning kõige mustema stsenaarium korral saab MMi mujale kolida.