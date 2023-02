GALERII ⟩ Eesti Olümpiakomitee tunnustas möödunud aasta medaliste

«Kõikide võidetud medalite eest kuulub meie jäägitu lisaks sportlastele ka teie otsestele abilistele – lisaks treeneritele ka teie tugipersonalile, vanematele, sõpradele, keda me isegi ei pruugi kunagi kohata. EOK tänukiri väljendab meie tänu neile kõigile, kes ei ole täna siin, aga on alati teie seljataga,» ütles Sõõrumaa. «Sportlased on oma riigi saadikud, teie saavutuste puhul tõuseb riigilipp ja kõlab hümn. See on ainukene valdkond maailmas, milles selline au saab osaks. Loodan, et EOK 100. juubeliaastal ületate ennast, saavutades veelgi paremaid tulemusi ja kõrgemaid kohti. Olgu isiklik rekord teie eesmärgiks meie juubeliaastal!» innustas Sõõrumaa.