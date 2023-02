Hooaja tippmargi püstitanud Bruus tuli Prantsusmaal teiseks

Näiteks pani ennast sealt proovile mullune kõrgushüppe juunioride maailmameister Karmen Bruus, kes piirdus sel korral 1.86ga, millest läks üle teisel katsel. See andis ukrainlanna Julia Levtšenko (1.89) järel teise koha.

Bruusi isiklik rekord on eilsest tulemusest kümme sentimeetrit kõrgem (1.96), 18-aastase eestlanna sisetippmark on aga 1.91. Küll tähistab 1.86 tema tänavuse hooaja parimat tulemust, sest poolteist nädalat tagasi Hispaanias toimunud hooaja avavõistlusel sai ta kirja 1.83.

Lisaks võistles Mondeville'is veel tõkkesprinter Keiso Pedriks, kes ajaga 7,81 finaali ei pääsenud. Pedriksi isiklik rekord on 7,66, tänavune tippmark 7,74.

Samuti oli võistlustules 400 m jooksja Marielle Kleemeier, kes tuli ajaga 55,75 neljandaks. See oli tema tänavuseks esimeseks lähteks sel distantsil. Kleemeieri isiklik rekord on 54,26, saas sisetingimustes on ta kirja saanud ka 53,33.