Teated endise Premier League'i mängija maavärina rusudest leidmisest osutusid taas valeks

Esimest korda teatas ghanalase väidetavast pääsemisest Portugali väljaanne A BOLA, kes kirjutas sellest teisipäeva õhtul. Paraku ilmnes kärmelt, et see teadaanne osutus rutakaks.

Teistkordselt süsti Atsu lähedastesse lootust kolmapäeva õhtul, mil mehe leivaisa Hatayspori klubi kõneisik Mustafa Özat lausus Radio Gol-ile, et sportlane on rusude alt välja toodud. «Christian Atsu on vigastatult välja toodud. Meie spordidirektor, Taner Savut, on kahjuks endiselt rusude all,» rääkis Özat.

Aja möödudes selgus aga, et Özatile edastati valeinformatsiooni ning tegelikult on mõlemad Hatayspori klubiga seotud isikud jätkuvalt kadunud. «Andsin tõepoolest pressile säärast informatsiooni, kuid praeguse seisuga on Atsu ja Savut jätkuvalt rusude all,» täpsustas Özat neljapäeva hommikul uuesti ajakirjanike ette astudes.

Sama kinnitas ka Hatayspori klubi arst Gürbey Kahveci: «Kui me kuulsime, et ta (Atsu – K.J.) viidi Dortyoli haiglasse, läksime spetsiaalselt sinna kohale, et teda otsida. Paraku teda seal polnud. Nõnda tulebki meil praegu jätkuvalt tõdeda, et Savut Taner ja Christian Atsu on jätkuvalt leidmata.»