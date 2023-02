Neuville'i tabas Rootsi ralli eel tagasilöök: ma ei tunne ennast hästi

«Ma ei ütleks, et ma olen 100 protsenti terve, kuid tunnen ennast siiski piisavalt hästi, et tööga hakkama saada,» oli ta nädala keskel DirtFishiga rääkides optimistlik.

«Ma ei tunne ennast hästi. Olen terve nädala haige olnud ja ei tunne end väga hästi. Ent peame hakkama saama,» sõnas ta. «Väga raske on end vallidest eemal hoida, need on väga kõvad. Keeruline testikatse, mul oli puhas katse, avastasin autot ja üks testipäev jäi mul haiguse tõttu vahele. Imelik oli sõita autoga, mille seadistust ma pole varem proovinud.»