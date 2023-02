Tänak ja Rovanperä krimpsutavad Rootsi kiirete katsete peale nina: pole just väga ralli moodi

«Mina tahtnuks näha tehnilisemaid katseid. Isegi eelmise aasta [kiired] katsed olid paremad kui tänavused. See pole väga tore. Jah, mõistagi on iga sirge lõpus ka kurv, kuid kokkuvõtte on need katsed liiga kiired ja teatud lõigud on äraütlemata igavad,» sõnas Rovanperä, kui DirtFishi ajakirjanik Colin Clark temalt ralli eel katsete kohta uuris.

Sama küsimusega avas Clark ka Tänaku usutluse ning saarlase nägu tõmbus kärmelt muigele. «Kiire on väga suvaline sõna,» alustas meie mees vastamist. «Jah, nad on küll kiired, kuid põhiline on ikkagi see, et nad on ka sirged. Siin on palju sirgeid lõike, mis pole just kõige huvitavamad, kuid on ka vähe teistsugusemaid, mis on juba rohkem rallikatsete moodi. Need saavad kokkuvõttes ilmselt ka otsustavaks. Vähemalt ma ise loodan seda.»