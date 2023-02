Spordi elutööpreemiad pälvisid Treiman ja Nuudi, aastapreemia saajate seas Õiglane ja Sildaru

Elutööpreemia laureaat, endine tennisist Tiit Nuudi on andnud olulise panuse Eesti spordi- ja olümpialiikumise arengusse. Esitaja sõnul on Nuudi panustanud oma energiat ja teadmisi spordivaldkonda enam kui 40 aasta jooksul, olles spordijuht kõige olulisematel Eesti spordi ümberkorraldusaastatel. Ta on olnud tänase spordikorraldusliku mudeli väljakujundamise üks eestvedaja, arendanud rahvusvahelisi kontakte ning juhtinud meie spordiliikumise ja -organisatsioonide koha taastamist rahvusvahelises koostöös.