Avalikkuse eest peitu pugenud laskesuusatäht avas viimaks suu: minu karjäär võib läbi olla

«Olen praegu väga ebakindel. Kuna olen oma tervisega nii palju vaeva näinud, olen palju mõelnud, mida teha – kas jaksaksin veel ühe hooaja teha või peaksin joone alla tõmbama. Ühelt poolt on see fantastiline spordiala, mulle meeldib võistelda ja heas vormis olla. Teisalt on see töö, mis ükskord saab läbi. Olen tippsportlasena kogenud peaaegu kõike. Mul peab olema kõvasti motivatsiooni, et jälle maksimaalselt pingutada,» lausus ta.