Lõiv sai Lõuna-Aafrika Vabariigis viienda koha, Pruus alustas hooaega Hispaanias

«Tänasega olen rahul, tegin oma sõitu. Suutsin viimasel tõusul korralikult pingutada ja ei vajunud ära. Võib-olla 15. koht ei ütle palju, aga tase on siin kõva ja vahed väikesed. Eelmise aastaga võrreldes on see 11 kohta parem tulemus. Kolm päeva on veel ees. Eks ole näha, kuidas pikematel etappidel jalad on,» lisas Pruus.