Neuville tagasilöögist: pidin terve päeva voodis olema

«Mu meeskonnakaaslased tegid töö ära ning saime informatsiooni kätte. Meil on sellel rallil hea võimalus näha, kas aerodünaamilised täiendused kannavad vilja. Teame, et kiirel rallil on Toyota vastu raske. Rallil on ka mõned ülikiired uued lõigud. Kuid eks näis, oleme enesekindlad. Oleme varem Rootsis konkurentsis püsinud,» lausus 2018. aasta võitja.