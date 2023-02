Saksamaa kolmekordne olümpiavõitja kaitses venelasi: Putinit ei huvita, kas nad võistlevad või mitte

Ukraina sõja tõttu ei või Venemaa ega Valgevene laskesuusatajad rahvusvahelise laskesuusaliidu IBU egiidi all toimuvatest võistlustest osa võtta. Viiekordse maailmameistri ja MK-hooaja 2005/06 võitja Wilhelmi sõnul pole see õige.

«Ma arvan, et õige oleks see otsus üle vaadata, sest sõda ei alustanud sportlased. Mis mõte on Venemaa laskesuusatajaid võistlustelt eemaldada? Sõda jätkuvalt käib. Ma kahtlen, et härra Putinit huvitab, kas me lubame nad olümpiale või mitte,» ütles ta portaalile Sportschau.