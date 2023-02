Millised on lumeolud Tartu Maratoni eel?

Teatemaratonile on kirja pannud 67 neljaliikmelist võistkonda, Avatud Raja sõitudele on 10. veebruari seisuga registreerunud 201 suusatajat.

Tartu Maratoni rajameistri Assar Küti sõnul on öösel taas Elvasse 5 cm jagu lund tulnud ja lumesadu lubab ka laupäevaks. «Rajale plaanin masinaga minna laupäeva õhtul, mil lumesadu järele on jäänud ehk pühapäevaks on osalejatel värsked rajad sees,» selgitab Kütt.