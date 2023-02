Kas sõitjates nurinat tekitav Rootsi ralli peaks kalendrist kaduma?

«Mina tahtnuks näha tehnilisemaid katseid. Isegi eelmise aasta [kiired] katsed olid paremad kui tänavused. See pole väga tore. Jah, mõistagi on iga sirge lõpus ka kurv, kuid kokkuvõttes on need katsed liiga kiired ja teatud lõigud on äraütlemata igavad,» sõnas valitsev maailmameister Kalle Rovanperä, kui DirtFishi ajakirjanik Colin Clark temalt ralli eel katsete kohta uuris.