Kus suitsu, seal tuld? Brasiilia vutikoondise treeneriks sobitatakse ülikogenud ja tiitlitega pärjatud itaallast

Portaali ESPN Brasiilia haru lasi eile lendu uudise, et maa jalgpalliliit on jõudnud kokkuleppele praegu Madridi Reali juhendava itaallase Carlo Ancelottiga. asjaosalised kiirustasid kohe infot ümber lükkama, kuid sageli on saanud öelda, et kus suitsu, seal tuld.

Probleem seisneb asjaolus, et Ancelotti leping Realiga kestab 2024. aasta suveni, brasiillased aga soovivad, et uus juhendaja hakkaks tööle eelolevast suvest. Kui Ancelotti Realilt tõepoolest välja ostetakse, on selge, et rahas pole küsimust ning sealmail ollakse kõigeks valmis.

Läinud aasta lõpus Kataris peetud MMil juhendas Brasiilia koondist kodumaine spetsialist Tite, kes lahkus ametist pärast veerandfinaalis Horvaatialt saadud kaotust.

63-aastane Ancelotti on peatreenerina töötanud seni ainult klubides, aga teinud seda edukalt. Ta on Meistrite liiga võiduni tüürinud kahel korral AC Milani ja kahel korral Reali. Mängijana jõudis ta sama saavutuseni kahel korral, Itaalia koondisega tuli aga 1990. aasta MMil kolmandaks. Reali juhendas ta juba perioodil 2013-2015 ning nüüd uuesti 2021. aastast.

ESPN Brasiilia teatel on mitu allikat teatanud, et Ancelotti on sealse alaliidu peamine kandidaat. Reali brasiillastest mängijad olevat kursis, et nende juhendaja liigub peagi kodumaa koondise tüüri hoidma.