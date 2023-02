Väsimusega võitlev kolmekordne Euroopa meister Kudre-Schnyder leppis MK-etapil teise kohaga

«Tänane sprindirada oli kaardilugemiselt väga kiire, tuli teha palju väikseid valikuid ja kiireid otsuseid. Füüsiliselt oli rada väga-väga raske, tõusud olid korralikud,» kommenteeris Daisy Kudre-Schnyder finišis. Ta tunnistas, et enne võistlust oli tal taas keeruline end eelkõige vaimselt sajaprotsendiliselt kokku võtta ja võistlusvalmis olla. «Kraabin siin viimaseid, eelkõige vaimseid jõuvarusid kokku. Tehniliselt tuligi välja väga hea sõit, aga füüsiliselt läks lõpp ikka väga raskeks. Tänane võitja Linda Lindkvist haiguse tõttu eelmisel nädalal Lätis EMil ei võistelnud ja seetõttu on tal kindlasti rohkem värskust kehas,» tunnistas Kudre-Schnyder. Siiski usub eestlanna, et homseks jälitussõiduks, kui starditakse vastavalt tänastele tulemustele, on tal väga hea stardipositsioon ja homseks eesmärgiks on tal MK-sarjas võimalikult kõrgeid punkte koguda.