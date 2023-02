M-Sport ei nõua Tänakult Rootsi ralli esikohta

Tänak on näidanud Rootsis tõeliselt head kiirust ning püsinud kogu nädalavahetuse esikoha mängus. Pärast 12. kiiruskatset lahutab teda ralliliidrist Craig Breenist 1,7 sekundit. M-Spordi omanik Malcolm Wilson tõdes, et Tänak on ületamas kõiki ootusi.

«Kui päris aus olla, siis see on parem kui me ilmselt ootasime,» lausus Wilson ralliportaalile antud intervjuus.

«Me arvasime, et võiksime poodiumi eest heidelda, aga olla mängus esikoha nimel ja väga kõvasti mängus... Mõistan, et Ott ei tunne end autos kõige paremini ja peame palju tööd tegema. Olen justkui õnnelik, ent samal ajal peame tegema nõnda, et Ott tunneks end autos mugavalt,» lisas Wilson.