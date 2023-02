Norra teenis keerulistes oludes peetud MMi sprindis nelikvõidu, Zahkna ja Ränkel pääsesid jälitussõitu

Tänavu on meeste konkurentsis MK-sarjas etapivõiduni jõudnud ainult neli meest. Kui rootslane Martin Ponsiluoma, Johannes Dale ja Sturla Holm Lägreidil on õnnestunud korra triumfeerida, siis Johannes Thingnes Böl kirjas lausa 11 etapivõitu. Seejuures on Bö võidutsenud kõigil viiel sprindivõistlusel.