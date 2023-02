Hooaja esimese poodiumi noppinud Ilves: see maitseb väga magusalt ja võtab enne MMi pingeid vähemaks

Sel hooajal on Ilves olnud mitmel korral poodiumile lähedal, ent parimal juhul on kirja saadud paar neljandat kohta. Schonachis pani Ilves enda tulemuse aluse võimsa hüppevõistlusega, kust kolmas koht tuli.

«Hüppevõistlusega jään kindlasti rahule. Asjad liiguvad õiges suunas. Sellised õnnestumised, mis viimastel nädalatel tulnud, tõstavad enesekindlust ja selle pealt on hea hüpata. Kindlasti pole veel selline tunne, et võiksin igast asendist suurepäraste hüppe leida. Kui keskendumine on paigas ja teen kõik, mis vaja, siis on ikkagi tulemused paranenud,» lausus Ilves intervjuus Postimehele.