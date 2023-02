M-Spordi tiimipealik Tänaku esikohaheitlusest: halle karvu tuleb juurde

«Ütleme nii, et halle karvu tuleb tublisti juurde. Päris stressirohke vaatamine, kuid see on parim näide sellest, mida see spordiala endast kujutab. Käib teine päev ja mehi lahutab kõigest mõni sekund,» kommenteeris Millener All Live'ile tundeid, mis teda võiduheitlust jälgides valdavad.

«Sageli võtame seda kõike kui iseenesestmõistetavat. Nii Esapekka Lappil, Craigil kui ka Otil olid omad probleemid, kuid nad kõik on ikkagi väga-väga lähestikku. Tõusime õnneks liidriks, kahjuks küll mitte nii suure varuga, kui soovinuks.»

Auto rehvipurunemist kommenteerides nentis Millener, et esimese hooga näis hoopis, et Tänak jäi pidurdamisega hiljaks. «Kui vaatasime katset, ei saanud me kohe aru, et rehv purunes. Otil muidugi vedas, et seal oli kõrvaltee. Kui rehvi nägime, oli asi selge.

Sel hetkel oli Ott umbes 12 sekundit Craigist ees, kuid andis kõik need sekundid seetõttu tagasi. See oli valus. Korduses on näha, kuidas auto hakkas [rehvipurunemise tõttu] vibreerima. Kuid tähtis on asjaolu, et me ikkagi juhtime,» rääkis tiimijuht.

Ta lisas: «Teadsime juba mullu, et selle autoga kannatab sõita, ja näeme seda ka siin. Ott kindlasti jätkab surumist ja loodetavasti suurendab edu.