Pirelli tõmbus pärast Tänakult ja teistelt tule ja tõrva saamist kaitsele: tiimid-sõitjad teevad ise asju valesti!

Pirelli esindaja Terenzio Testoni teatas portaalile: mehed sõidavad liiga madala rõhuga rehvidega! «Nende juhtumite järel uurisime, milles asi on. Mõnel juhul oli katselõppudes rehvirõhk palju madalam sellest, mida me katsete alguses rehvidesse soovitame. Me pole enne tänast kunagi näinud nii madalate rõhkudega rehve!» rääkis Testoni.