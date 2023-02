Tänakul jäi Evansi rekordist napilt puudu

Aga mitte kiireim, sest see au kuulub endiselt Kris Meeke'ile. Ohtrate ja tõsiste avariide poolest tuntud põhjaiirlane triumfeeris 2016. aastal Soomes keskmise kiirusega 126,62 km/h. Vastava pingerea järgmised neli rallit on samuti Jyväskyläs ja selle ümbruses sõidetava võistluse omad.

Soome hegemoonia lõpetab aga just Rootsi. Kolm aastat tagasi kuningriigis sõidetud etappi, mis oli küll rohkem kruusa- kui lumeralli, valitses Elfyn Evans, kelle keskmine kiirus oli 124,28 km/h.

Olgu öeldud, et ajaloo kiiremate MM-rallide pingerea esimese 30 hulgas on tervelt 20 suvist Soome rallit. 18. kohalt leiab vaid ühe korra Rootsi asemel kavas olnud Lapimaa MM-etapi, mille võitis tunamullu just Tänak.