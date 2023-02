Statistika räägib, et punktikatsel kavaldanud Rovanperä talitas Tänaku kahjuks õigesti

Järgmine MM-ralli sõidetakse 16.-19. märtsini Mehhikos ning tegemist on hooaja esimese kruusaetapiga. Esimesena startijale on Mehhiko keeruline ralli, sest katsetel on omajagu kruusa, mis tähendab aga kehvemat pidamist ja seetõttu aeglasemat sõitu. Teepuhastamisefekt on Mehhikos märkimisväärne, kui just ei saja vihma, ent see pole kuigi tõenäoline.