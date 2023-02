Rovanperä andis Hyundai tiimikäsklusele oma hinnangu

Viimasel päeval, kui oli selge, et Hyundai sõitja Craig Breen ei suuda väärata Ott Tänaku võitu, palus võistkond iirlasel kontrollpunkti minuti võrra hilineda, et teenida kümnesekundiline karistus. Breen kuuletus ning langes poole sekundiga Neuville'i selja taha.

Hyundai vaatevinklist oli otsus igati loogiline. Breen ei sõida täishooaega, aga Neuville küll ning belglane kuulub tiitlipretendentide hulka. Et tänavune paistab vägagi tasavägine, kulub iga punkt marjaks ära. Muide, teise ja kolmanda koha vahetamine toonuks Hyundai liidrile kolm lisapunkti.

Soome väljaanne Ilta-Sanomat vahendab, et Rovanperä hinnangul on tiimikäsklus Hyundaile igati tavapärane. «Kui seda hooaja algusest teha, on võimalik palju punkte säästa,» ütles soomlane.