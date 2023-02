Noor prantslane õnnitles Tänakut: olen rõõmus, et saan sellest suurest saavutusest osa

Mõistetavalt on kogu meeskond Eesti rallimehe saavutuse pärast õnnelikud ning oma õnnitlused edastas ka Tänaku meeskonnakaaslane Pierre-Louis Loubet. «Soovin esmalt suured õnnesoovid edastada Otile, Martinile ja kogu meie meeskonnale. See nädalavahetus oli M-Spordi jaoks suureks saavutuseks ja olen rõõmus, et saan sellest osa,» lausus 25-aastane prantslane.