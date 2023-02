Metsikus hoos Inglismaa ründetuus vedas Manchester Unitedi taas võidule

Viimasel paaril aastal selgelt madalseisus olnud Rashford tõi Manchester Unitedile hädavajalikud kolm punkti juurde. Just tema tabamus viis külalised 80. minutil juhtima, kui Rashford realiseeris pealöögiga Luke Shaw oivalise tsenderduse. Seejuures oli see tabamus Rashfordile hooaja 12. ning viimasest üheksast liigamängust on ta skoorinud kaheksas.