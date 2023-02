Keset mängu kokku kukkunud jalgpallur suri

«See on kõigile katastroof ja šokk,» ütles Winkel-Sporti direktor Patrick Rotsaert Het Nieuwsbladile. «Arne on kogu oma elu siin klubis olnud ja meeldis kõigile. Ta oli tore mees, alati lahke ja abivalmis. See on valus löök. Esiteks muidugi tema perele, aga ka meie klubile.»