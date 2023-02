Tänak: võit pole kunagi juhus

Kuigi Tänak ei olnud Rootsis tihtilugu kiireim mees – võitis ta 18 katsest vaid ühe – siis eestlane näitas nädalavahetuse peale suurepärast stabiilsust, mis lõpuks tõi talle aasta ainsalt lumerallilt ka võidu.

«See oli suurepärane võit, täis emotsioone. See on hämmastav, üldsegi mitte paha,» vahendab Belgia rahvusringhääling RTBF Tänaku sõnu.

«Nädalavahetus oli pingeline. Sellele võistlusele tulles me ei teadnud, mida oodata. Me mõistsime, et ei saa olema kõige kiiremad. Pidime lihtsalt minema ja tegema, mida suutsime,» kirjeldas 2019. aasta maailmameister.

«Esimene päev oli päris hea ja me polnud väga kaugel esikohast. Suutsime oma vastaseid suruda. Meil oli küll üks kiireim aeg, aga olime alati lähedal. Hoidsime kõrget taset. Võti oli mitte vigu teha,» rõhutas ta.

Tänaku jaoks oli tegu alles teise MM-ralliga Ford Puma Rally1-e roolis ja seetõttu pole üllatav, et ta alles harjub oma uue masinaga.

«Alguses võttis loomulikult aega, et uue auto ja tiimiga harjuda. See oli tõesti natuke keeruline. Sel nädalavahetusel olid meil ainult positiivsed hetked. Ma arvan, et see oli tiimile stressirohke. Eriti, sest ma üritasin neid üha lähemale ja lähemale perfektsusele suruda.