Wilson: Ott ja Martin olid ideaalsed, aga meil on vaja teha palju tööd

«See on fantastiline. Ma pean tunnistama, et see edu on 100-protsendiliselt tänu Otile ja Martinile (Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja - toim.),» vastas Wilson AutoHebdo küsimusele, kuidas ta ennast ralli järel tunneb.

«Teame, et palju tööd on veel teha. Meil ei olnud kiireim auto, aga nad tegid ideaalset tööd. Pärast seljataha jäänud keerulisi kuid võite ette kujutada, mida see kogu tiimile tähendab. See võit andis sõnumi, et oleme konkurentsis,» rõhutas M-Spordi omanik.

Wilsoni sõnul oli võit eriti tähtis just selleks, et M-Spordi liikmetesse süstida motivatsiooni. «Sul on vaja sõitjat, kes suudab sind suruda. See on see ,mida kõige paremad teevad. Nad sisendavad enda ümber olevatesse inimestesse kindlust, et nad suudavad töö ära teha. Selleks on sul vaja liidrit,» arutles Wilson.

Selle peale küsiti talt, et Otist ju kumab välja, et ta pole kunagi rahul. «See on tüüpiline näide tšempionist, kes ei ole kunagi rahul sellega, mis tal on, aga päeva lõpuks võidab sellest kogu tiim,» vastas Wilson.