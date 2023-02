Jalgpallikoondis kohtub oktoobris koduväljakul eksootilise vastasega

Eesti ja Tai koondised on varasemalt kohtunud kahel korral ja viimati mindi vastamisi 2004. aastal, kui Bangkokis peetud kohtumine lõppes normaalajal 0:0 viigiga, misjärel võitsid vastased penaltitest 4:3. Praegu hoiab Tai koondis FIFA edetabelis 111. positsiooni, jäädes Eestile alla kahe koha võrra, seisab Eesti Jalgpalli Liidu pressiteates.

Eesti – Tai kohtumise avavile kõlab kell 19.00 ja otsepilti on võimalik tasuta jälgida Viaplay vahendusel. Eesti Jalgpalli Liit annab täiendavalt teada pääsmete müügile tulekust.

Meeste koondist ootavad 2023. aastal ees põnevad EM-valikmängud, kus on vastasteks MM-finaalturniiril ühe pronksi ja EM-finaalturniiril ühe hõbemedali teeninud Belgia ning MM-finaalturniiril pronksile tulnud Austria, tugevad Rootsi ja Aserbaidžaan. Kõigi A. Le Coq Arenal peetavate kohtumiste eel on staadioni ümber avatud festivaliala, kus astuvad üles armastatud Eesti artistid. Pääsmed EM-valiksarja kodumängudele on saadaval Piletilevis.