Hyundai tiimipealik andis mõista, et kõik panused on Neuville’i peal

Rootsi MM-etapi viimasel päeval, kui oli selge, et Hyundai sõitja Craig Breen ei suuda väärata Ott Tänaku võitu, palus võistkond iirlasel kontrollpunkti minuti võrra hilineda, et teenida kümnesekundiline karistus. Breen kuuletus ning langes poole sekundiga Neuville'i selja taha.

«Palusime Thierrylt ja Craigilt punktikatsel keerulist ülesannet. Lõpuks ei tulnud sellest midagi välja, kuid asi võinuks lõppeda ka hullemini. Võtsime riski. Saatsime kõigile välja sõnumi, et Thierry on meie esipiloot. Meil on kindel projekt ning ka vajalik mees, kes suudab meistritiitli eest heidelda. Teeme kõik, et ta suudaks võita,» ütles Abiteboul Belgia rahvusringhäälingule.