Kontaveit avaldas, mis vigastus teda segab ja millal uuesti võistlema hakkab

«2023. aasta algus on olnud raske. Alates möödunud aasta oktoobrist on enamikes mängudes selg mulle tunda andnud. Olen proovinud end aidata, saanud ravi ning treeninud võimalikult palju, kuid mingil põhjusel tuleb see alati võistlustel tagasi. Seega olen otsustanud mõneks nädalaks aja maha võtta ning jätan vahele Doha ja Dubai turniirid,» kirjutas Kontaveit Instagrami.