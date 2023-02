FOTO ⟩ Bø tähistas võitu Haalandit matkides: ta on üks väheseid, kes on Saksamaal minust suurem

Bø edu jälitajate ees oli enam kui minut, mistõttu jagus tal finišisirgel aega rahvale ka sõud teha. Sedapuhku võttis ta enne lõpujoont sisse poosi, mida on väravaid tähistades kasutanud ka Manchester City ja Norra koondise ründaja Erling Braut Haaland.

«Ta on üks väheseid, kes on Saksamaal minust suurem,» selgitas Bø TV2le antud intervjuus, miks laskus enne finišit põlvele ning näitas näpuga tribüünide suunas.

It's a Norwegian thing 🇳🇴 Johannes Thingnes Boe imitates Erling Haaland's legendary celebration 🤝 pic.twitter.com/SE1E7Q9kaQ

Mõistagi pakkus Bø tähistamine heameelt fotograafidele, kes said tavapärasest veidi erilisema finišipildi. Norra koondislase, jälitussõidu kuuenda mehe Vetle Sjåstad Christianseni sõnul sündis sellest lausa aasta parim spordifoto.

«Tore on kedagi selliselt näha. Vahepeal võib olla igav, kui juhid teisi minutiga. Nii et väike sõu on igati asjakohane,» ütles Christiansen.