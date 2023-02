JÄRELVAADATAV ⟩ Selver/TalTech lõpetas põhiturniiri seljavõiduga Pärnu üle

Enne mängu:

Küll tähendab see, et samad meeskonnad kohtuvad omavahel ka Balti liiga veerandfinaalides, mis moodustatakse vastavalt 2. vs. 7.; 3. vs. 6. ja 4. vs. 5. koht. Seega saab olema huvitav näha, kas meeskonnad n-ö tähtsusetus mängus kõiki kaarte näitavad või hakkavad hoopis kavaldama.