Oodatust kehvemini esinenud Rovanperä: ma ei ole üldse mures

«Neljandast kohast pole just palju kaasa võtta. Saime teada, et peame edasi arenema. Katsete teistel läbimistel polnud meil sellistes tingimustes kiirust. Esimestel läbimistel olime võimelised kiiruskatseid võitma, kuid sellest ei piisanud. See oli juba enne selge, et tänavu on konkurents tasavägisem,» ütles ta Autospordile.